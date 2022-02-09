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Команда "Макларен" продлила контракт с гонщиком "Формулы-1" Ландо Норрисом

Команда "Макларен" продлила контракт с гонщиком "Формулы-1" Ландо Норрисом
Ландо Норрис
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Макларен" (McLaren) продлила контракт с британским гонщиком "Формулы-1" Ландо Норрисом до конца 2025 года, сообщает в среду пресс-служба команды.

Двадцатидвухлетний Норрис начал участвовать в гонках "Формулы-1" в составе "Макларена" в 2019 году. По итогам минувшего сезона Норрис занял шестое место в турнирной таблице, набрав 160 очков. Он опередил напарника по команде Даниэля Риккардо, который занял восьмое место.

В 2022 году Норрис и Риккардо продолжат работать в одной команде.

Формула 1 Ландо Норрис Макларен

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