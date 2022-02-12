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МОК выразил надежду на быстрое решение ситуации с фигуристкой Валиевой

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Международном олимпийском комитете (МОК) выражают надежду на как можно более быстрое разрешение ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

"Мы хотим, чтобы это завершилось как можно быстрее, а процесс проходил по правилам", - сообщил журналистам в четверг представитель МОК Марк Адамс.

Он пояснил, что МОК подал апелляцию по делу Валиевой в спортивный арбитраж поскольку в комитете "посчитали, что МОК должен участвовать", хотя не обязан по закону.

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"Необходимо прояснить эту ситуацию - это позволит нам сосредоточиться на спорте, а не на потенциальных случаях нарушения антидопинговых правил", - сказал Адамс.

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.

Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля, когда начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.

МОК Марк Адамс РУСАДА Камила Валиева

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