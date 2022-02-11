Олимпиада Пекин 2022

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ОКР уверяет, что итоги командного турнира фигуристов должны остаться в силе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Положительная проба фигуристки Камилы Валиевой была взята до старта зимней Олимпиады в Пекине, поэтому результаты командных соревнований олимпийского турнира не подлежат пересмотру, говорится в заявлении Олимпийского комитета России.

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"С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр, не подлежат автоматическому пересмотру", - говорится в тексте обращения, обнародованном на сайте организации.

Кроме того, Олимпийский комитет России обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также её допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат.

"Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов Команды ОКР, и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль. ОКР также исходит из того, что будет проведено полноценное расследование, по итогам которого будут установлены все имеющие значение юридические и фактические обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. РУСАДА наложило на нее временное отстранение, которое впоследствии было снято и Валиева выступила на Олимпиаде в Пекине.

CAS рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля, когда начнется олимпийский турнир среди одиночниц.

На командном турнире россияне набрали 74 очка и заняли первое место. Второе место заняла сборная США (65), бронзу заработала Япония (63). Наградить российских спортсменов должны были еще во вторник, однако организаторы Игр церемонию перенесли, не объясняя причин.

В короткой и произвольной программах Россия выступала одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском - Валиева.

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