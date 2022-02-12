Российский биатлонист Цветков вновь стал четвертым на ОИ-2022

На этот раз ему до призовой тройки ему не хватило полторы секунды

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки, прошедшей в рамках зимних Игр-2022 в Пекине.

Дистанцию 10 км он проехал за 24 минуты 0,4 секунды, допустив один неточный выстрел.

Второе место занял Кентен Фийон Майе, с одним промахом уступивший победителю 25,5 секунды.

Обладателем бронзовой медали стал норвежец Тарьей Бе. У него один неточный выстрел и 38,9 секунды отставания от брата.

Лучшим из россиян стал Максим Цветков, занявший второе место. От первой строчки он отстал на 40,6 секунды, от третьей – на 1,5 секунды.

Цветков вторую гонку подряд остается в шаге от призовой тройки. В индивидуальной гонке 8 февраля он на 3,8 секунды отстал от третьего места. При этом россиянин без промахов отстрелял на трех огневых рубежах, а на четвертом промахнулся последним выстрелом, которому к тому же предшествовала пауза в несколько секунд.

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