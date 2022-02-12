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Юниорский ЧМ по фигурному катанию в Софии отменен из-за коронавируса

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) из-за сложной эпидемиологической обстановки объявил о невозможности проведения в Болгарии чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров.

ЧМ-2022 среди юниоров должен был пройти в Софии с 7 по 13 марта.

"ISU настораживает потенциально высокое число случаев заражения Covid-19 среди участников, а также среди организаторов из-за волны "омикрона", пик которой ожидается в Болгарии во время турнира", - говорится на сайте федерации в субботу.

Сообщается также, что действующие противоэпидемические ограничения в Болгарии могут усложнить въезд в страну. Кроме этого, в ISU отметили, что в Болгарии действуют строгие карантинные требования.

В ISU оценивают возможность переноса мероприятия на май 2022 года, если позволит эпидемиологическая ситуация.

В федерации напомнили, что чемпионат мира среди юниоров 2021 года также не состоялся из-за пандемии. Ожидается, что решение о переносе на май будет принято на следующем онлайн-заседании Совета ISU, запланированном на 24 февраля.

Международный союз конькобежцев фигурное катание

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