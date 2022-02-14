Олимпийскую чемпионку Степанову наградят премией в 1,1 млн рублей и квартирой

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Камчатская лыжница Вероника Степанова, завоевавшая в составе сборной России "золото" эстафетной гонки 4х5 км на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, получит от властей региона 1 165 000 рублей премиальных и квартиру, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"В дополнение к федеральным выплатам у нас в крае существуют наши нормативы - 1 165 000 рублей за золотую медаль, плюс регулярные выплаты ежемесячные. Все это должно быть четко обеспечено", - сказал Солодов в понедельник на оперативном совещании в краевом правительстве.

Губернатор также поручил выделить Степановой в собственность квартиру в Елизовском районе Камчатки, где родилась лыжница.

Российские лыжницы стали победительницами эстафетной гонки 4х5 км на зимних Играх-2022 в Пекине.

Российская команда, в составе которой выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, преодолела дистанцию за 50 минут 28,3 секунды.