Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт Поиск
Поиск
Лыжные гонки10:30Женщины. Финал  Россия Германия ШвецияПодробнееХоккей с шайбой07:10Женщины. Четвертьфинал Россия - Швейцария 2:4Подробнее

Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде

Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде
Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде
Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские лыжницы стали победительницами эстафетной гонки 4х5 км на зимних Играх-2022 в Пекине.

Российская команда, в составе которой выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, преодолела дистанцию за 50 минут 28,3 секунды.

Второй с отставанием в 5,3 секунды стала Германия, третьей (+18,1) – Швеция.

Это первая победа российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх после ОИ-2006 в Турине.

Таким образом, в копилке команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступают отечественные спортсмены, появилась третья золотая медаль ОИ-2022. Также у нее четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.

Олимпиада-2022 в Пекине

14
Спортсмен выполняет трюк во время тренировкиМарион Тено (Канада) в командном турнире по лыжной акробатикеАмериканский фигурист Нэтан Чен, ставший победителем в мужском одиночном катанииСотрудник аэропорта в ПекинеСкелетонист из Американского Самоа Натан КрамптонСмешанная эстафета по биатлону в ЧжанцзякоуАмериканская лыжница Джессика Диггинс во время церемонии награжденияКвалификация сноубордистов в слоупстайлеМатиас Восте из Бельгии готовится к соревнованиям по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров Огонь Олимпийских игр в ПекинеВыступление китайских фигуристов Ван Шиюэ и Лю СиньюйМедицинский персонал в Национальном конькобежном овале в ПекинеОфициальный талисман игр панда Бин Дуньдунь в Главном медиа-центре в ПекинеСоревнования по конькобежному спорту на 1500 метров среди мужчин
Спортсмен выполняет трюк во время тренировки
Олимпиада-2022

Новости по теме

Олимпиада Пекин 2022

Игры в Пекине. 12 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 12 февраля. Онлайн

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Российский скелетонист Третьяков стал четвертым на ОИ в Пекине

РУСАДА открыло дело в отношении персонала Валиевой

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

ВАДА оспорит в CAS снятие временного отстранения Валиевой

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

ОКР уверяет, что итоги командного турнира фигуристов должны остаться в силе

Фотогалереи

Олимпиада-2022 в Пекине
14

Олимпиада-2022 в Пекине

Триумф российских фигуристов в Пекине
9

Триумф российских фигуристов в Пекине

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине
11

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
17

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Игры в Пекине. 12 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 12 февраля. Онлайн

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Российский скелетонист Третьяков стал четвертым на ОИ в Пекине

РУСАДА открыло дело в отношении персонала Валиевой

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

ВАДА оспорит в CAS снятие временного отстранения Валиевой

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

ОКР уверяет, что итоги командного турнира фигуристов должны остаться в силе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });