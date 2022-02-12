Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде

Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские лыжницы стали победительницами эстафетной гонки 4х5 км на зимних Играх-2022 в Пекине.

Российская команда, в составе которой выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, преодолела дистанцию за 50 минут 28,3 секунды.

Второй с отставанием в 5,3 секунды стала Германия, третьей (+18,1) – Швеция.

Это первая победа российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх после ОИ-2006 в Турине.

Таким образом, в копилке команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступают отечественные спортсмены, появилась третья золотая медаль ОИ-2022. Также у нее четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.