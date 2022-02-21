ФК "Спартак" презентовал обновленную эмблему

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" объявил об обновлении клубной эмблемы в честь 100-летнего юбилея, сообщает пресс-служба футбольного клуба в понедельник.

"Ключевые элементы логотипа остаются прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, и буква "С" - самая характерная часть логотипа, которая занимает особое место в сердцах фанатов. Начиная с сегодняшнего дня новый логотип будет появляться на всех поверхностях клуба. В сезоне-2023/24 он займет свое место и на игровой форме", - говорится в сообщении.

"При этом с апреля 2022 года и до конца сезона-2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип, презентация которого состоится ближе к 18 апреля", - отмечается там же.

"Спартак" будет отмечать свое 100-летие 18 апреля 2022 года.

"Спартак" - 10-кратный чемпион России, 12-кратный чемпион СССР, по разу выходил в полуфиналы Кубка (ныне - Лига) чемпионов, Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы), Кубка обладателей кубков (ныне не существует).