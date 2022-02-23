Юран возглавил "Химки"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Подмосковный футбольный клуб "Химки" объявил о назначении Сергея Юрана в качестве главного тренера команды.

"Специалист подписал контракт с клубом и присоединился к команде в Турции", - говорится в сообщении пресс-службы "Химок".

Генеральный директор клуба Владимир Габулов отметил, что Юран - "опытный специалист, хорошо знакомый болельщикам "Химок".

"При выборе наставника мы отталкивались от личных и профессиональных качеств, а также умения в кратчайшие сроки наладить контакт с командой. На первой встрече мы сразу нашли общий язык — очень важно, что с тренерским штабом мы будем работать в одном направлении. Сергей Николаевич хорошо знаком со спецификой нашего футбола, у него есть необходимый опыт решения задачи в такой непростой ситуации. Желаю успехов новому тренерскому штабу!" - сказал Габулов.

В свою очередь, Юран напомнил, что ранее дважды возглавлял "Химки".

"С подмосковным клубом у меня связаны хорошие воспоминания, потому что в обоих случаях наш тренерский штаб добивался решения поставленных задач. В первый раз, когда я руководил командой в 2007-м, мы находились в похожей ситуации. Нам было необходимо остаться в премьер-лиге, и вместе с командой мы смогли сохранить прописку в РПЛ", - отметил 52-летний специалист.

"Для меня очень важен коллектив, чувство единения и полная самоотдача. Если это будет — "Химки" проведут успешную концовку. Немаловажно, что в команде собрались мастеровитые и опытные игроки. Жалко, что не провел с командой ни одного сбора. До рестарта чемпионата всего три дня, у нас сложный календарь, но я верю в ребят. Для меня это большой вызов. Кроме этого, я очень рад вернуться домой", - сказал Юран.

На посту главного тренера "Химок" Юран сменил Игоря Черевченко.

В турнирной таблице чемпионата России "Химки" сейчас занимают последнее место.