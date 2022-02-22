Черевченко снова покинул футбольный клуб "Химки"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Подмосковный футбольный клуб "Химки" объявляет об уходе с поста главного тренера команды Игоря Черевченко.

"Игорь Черевченко покидает "Химки". Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному решению сторон. Также работу в клубе завершает его тренерский штаб", - говорится в сообщении.

"Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание. Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с "Химками". Желаю клубу успехов в дальнейшем!" - приводятся слова Черевченко.

Черевченко принял команду в сентябре 2020 года.

В октябре 2021 года "Химки" сообщали об отставке Черевченко, позднее стало известно об обратном трудоустройстве.