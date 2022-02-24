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УЕФА подтвердил проведение матча "Бетис" - "Зенит"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил проведение ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между испанским "Бетисом" и российским "Зенитом".

"УЕФА может подтвердить, что все сегодняшние матчи пройдут согласно расписанию", - заявили "Интерфаксу" в союзе.

Матч "Бетис" - "Зенит" пройдет в Испании в четверг и начнется в 23:00 мск. В первой игре, прошедшей в Петербурге, победу одержал испанский клуб – 3:2. Победитель по сумме двух встреч сыграет в 1/8 финала, куда автоматическую путевку получил, в частности, московский "Спартак" - в качестве команды, занявшей первое место в своей группе.

футбол Лига Европы УЕФА

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