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"Спартак" вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина за счет отказа "Йокерита"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига приняла решение засчитать финскому "Йокериту" техническое поражение в серии плей-офф против московского "Спартака", сообщает пресс-служба КХЛ в пятницу.

"Согласно п. 20 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ команде, не явившейся на матч или сорвавшей его, присуждается техническое поражение. Отказ ХК "Йокерит" от участия в розыгрыше Кубка Гагарина (официальное письмо получено 25.02.2022) означает его неявку на матчи серии первого раунда плей-офф со "Спартаком"", - говорится в сообщении.

По итогам четырех технических поражений "Йокерита" "Спартак" становится победителем серии и проходит в четвертьфинал (полуфинал Западной конференции - ИФ) Кубка Гагарина.

Остальные серии первого раунда плей-офф пройдут согласно установленному календарю.

Серия плей-офф стартует 1 марта.

Ранее "Йокерит" объявил о решении не участвовать в плей-офф КХЛ в свете ситуации между Россией и Украиной.

хоккей КХЛ Кубок Гагарина

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