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Российский боксер Бивол проведет защиту титула 7 мая против Альвареса

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 7 мая проведет защиту своего титула, встретившись на ринге против мексиканца Сауля Альвареса, сообщает промоутерская компания "Мир бокса".

"Я всегда хотел боксировать только с лучшими. Я верю, что и остальные мои цели начнут претворяться в жизнь 7 мая. Дата боя, наконец, объявлена, впереди много работы", - приводятся слова Бивола.

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В свою очередь, Альварес назвал предстоящий поединок вызовом для него.

"Я очень рад предстоящему поединку против Дмитрия Бивола. Это еще один отличный вызов для меня и моей карьеры, особенно учитывая то, что я поднимаюсь в весе и встречусь с таким исключительным чемпионом мира в полутяжелом весе как Бивол", — сказал мексиканец.

"Также я очень рад, что мы запланировали этот бой на 7 мая — празднование Синко де Майо, чтобы порадовать всех поклонников бокса. Мы будем готовы, как всегда", - заявил Альвапес

Чемпионским поясом 31-летний Бивол владеет с 2017 года, с тех пор он провел восемь успешных защит своего титула. В общей сложности на профессиональном ринге он провел 19 боев, в которых одержал 19 побед, в том числе 11 – нокаутом.

31-летний Альварес в 2021 году стал первым в истории второго среднего веса абсолютным чемпионом мира. На его счету 57 побед (39 – нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.

бокс Дмитрий Бивол

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