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Страны Балтии и Польша предложили отстранить РФ и Белоруссию от Паралимпиады

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Паралимпийские комитеты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выступили с совместным заявлением о применении санкций против России и Белоруссии в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Об этом в субботу сообщил портал телерадиовещания Эстонии ERR. Совместное заявление было направлено Международному Параолимпийском комитету.

Предлагается "предоставить украинской делегации дорогу на Зимние игры 2022 года в Пекине и оказать немедленную гуманитарную и финансовую помощь украинским спортсменам".

Ранее в ПКР заявили, что подготовка россиян к участию в Паралимпиаде проходит в плановом режиме.

Паралимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 13 марта.

Пекин Паралимпиада

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