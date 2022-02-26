"Динамо" в большинстве разгромило "Химки" и вышло в лидеры РПЛ

"Нижний Новгород" нанес поражение "Уралу"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:0 нанесли поражение "Химкам" в гостевом матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 35-й минуте гол провел Федор Смолов, на 84-й – Себастьян Шиманьски, на 89-й – Даниил Фомин.

Команды завершили матчи в неполных составах: в составе "Химок" на 45-й минуте прямую красную карточку получил Филип Дагерстоль, на 67-й – Лоуренс Николас. У "Динамо" на 52-й минуте вторую желтую карточку получил Роман Евгеньев.

Для "Химок" это был первый матч после возвращения Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

Благодаря победе над подмосковным клубом "Динамо" набирает 39 очков и выходит на первое место в турнирной таблице. На второй строчке находится петербургский "Зенит", у которого при игре в запасе 38 баллов. "Химки" - на последнем, 16-м месте (14 очков).

В параллельно шедшем матче "Нижний Новгород" на своем поле одолел соперников из екатеринбургского "Урала" - 1:0. На 78-й минуте пенальти реализовал Николай Калинский. Гости доигрывали матч, имея в составе на двух футболистов меньше: на 55-й минуте за вторую желтую карточку был удален Кирилл Колесниченко, на 77-й прямая красная была предъявлена Лео Гогличидзе.

Сейчас "Нижний Новгород" занимает 10-е место (22 очка), "Урал" - 12-е (19).

Данными матчами чемпионат России возобновился после ухода на зимнюю паузу.