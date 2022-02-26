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"Динамо" в большинстве разгромило "Химки" и вышло в лидеры РПЛ

"Нижний Новгород" нанес поражение "Уралу"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:0 нанесли поражение "Химкам" в гостевом матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 35-й минуте гол провел Федор Смолов, на 84-й – Себастьян Шиманьски, на 89-й – Даниил Фомин.

Команды завершили матчи в неполных составах: в составе "Химок" на 45-й минуте прямую красную карточку получил Филип Дагерстоль, на 67-й – Лоуренс Николас. У "Динамо" на 52-й минуте вторую желтую карточку получил Роман Евгеньев.

Для "Химок" это был первый матч после возвращения Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

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Благодаря победе над подмосковным клубом "Динамо" набирает 39 очков и выходит на первое место в турнирной таблице. На второй строчке находится петербургский "Зенит", у которого при игре в запасе 38 баллов. "Химки" - на последнем, 16-м месте (14 очков).

В параллельно шедшем матче "Нижний Новгород" на своем поле одолел соперников из екатеринбургского "Урала" - 1:0. На 78-й минуте пенальти реализовал Николай Калинский. Гости доигрывали матч, имея в составе на двух футболистов меньше: на 55-й минуте за вторую желтую карточку был удален Кирилл Колесниченко, на 77-й прямая красная была предъявлена Лео Гогличидзе.

Сейчас "Нижний Новгород" занимает 10-е место (22 очка), "Урал" - 12-е (19).

Данными матчами чемпионат России возобновился после ухода на зимнюю паузу.

футбол РПЛ

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