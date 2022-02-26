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Шведы отказались играть стыковой матч со сборной РФ в рамках отбора на ЧМ по футболу

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Шведский футбольный союз объявил об отказе от проведения возможного стыкового матча с командой России в рамках отбора на Чемпионат мира по футболу.

Как говорится в его сообщении в твиттере, такой матч не состоится независимо от того, где бы его ни собирались провести.

Ранее в субботу аналогичное решение принял футбольный союз Польши.

Планировалось, что 24 марта сборная России примет на стадионе "Динамо" сборную Польши. Это будет матч 1/2 финала стыков на ЧМ-2022. В случае победы россияне здесь же должны сыграть с победителем пары Швеция - Чехия 29 марта.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. В связи с этим на Украине было введено военное положение, а чемпионат страны по футболу пришлось приостановить.

футбол Швеция ЧМ-2022

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