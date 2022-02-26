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Российский теннисист Рублев выиграл второй подряд турнир

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира категории ATP 500 в Дубае.

В финале соревнования он нанес поражение представителю Чехии Иржи Веселы - 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает седьмое место, представитель Чехии, в свою очередь, является 123-й ракеткой мира.

Кроме Рублева, на турнире в ОАЭ Россию представляли Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Призовой фонд турнира составляет почти 2,8 млн долларов. Победитель получит более 523 тыс. долларов и 500 очков в зачет рейтинга АТР.

Таким образом, 24-летний Рублев выиграл второй подряд турнир в своей карьере в мужском одиночном разряде. 20 февраля он стал победителем турнира в Марселе.

Всего на счету Рублева 10 титулов в одиночном разряде, причем половину из них он выиграл в 2020 году.

теннис Андрей Рублев

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