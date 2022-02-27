Сборная Чехии отказалась играть в возможном матче с Россией в стыках на ЧМ

Ранее с аналогичной позицией выступили национальные команды Польши и Швеции

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Чешский футбольный союз заявил о нежелании встречаться со сборной России в отборочном матче на чемпионат мира 2022 года, сообщает пресс-служба союза.

"Сборная Чехии в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года не примет участия в возможном матче против России", - говорится в сообщении.

Союз ведет соответствующие переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА).

В субботу об аналогичных решениях заявили в Швеции и Польше.

Изначально планировалось, что 24 марта в Москве пройдет матч Россия-Польша, победитель которого здесь же поборется с победителем игры между Швецией и Чехией за право сыграть на чемпионате мира. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций перенес эти матчи на нейтральные поля.