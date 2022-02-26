Левандовски поддержал решение сборной Польши отказаться от матча с Россией

Роберт Левандовски Фото: Tobias Hase/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски назвал правильной позицию руководства футбольного руководства страны, отказавшегося от участия национальной команды в стыковом матче против России за путевку на чемпионат мира-2022.

"Это правильное решение! Российские футболисты и болельщики не несут за это ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит", - написал Левандовски в твиттере.

Ранее в субботу президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил в твиттере об отказе сборной против участия в матче против российской команды.

"Нет больше слов, пора действовать(...) Сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры со шведской и чешской федерациями, чтобы донести общую позицию до ФИФА", - написал глава польского футбола.

Изначально планировалось, что 24 марта в Москве пройдет матч Россия - Польша, победитель которого здесь же поборется с победителем игры между Швецией и Чехией за право сыграть на чемпионате мира. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций перенес эти матчи на нейтральные поля.