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WBO, IBF, WBC и WBA решили не признавать боксерские турниры в России

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная боксерская организация (WBO), Международная боксерская федерация (IBF), Всемирный боксерский совет (WBC) и Всемирная боксерская ассоциация (WBA) договорились не признавать соревнования, проводимые в России, говорится в совместном заявлении на сайте WBO.

Свою решение организации объясняют ситуацией вокруг Украины.

"Четыре организации бокса мира объединяются, чтобы выразить свою позицию в отношении трагической войны", - говорится в заявлении, подписанном руководителями организаций.

"Наши организации не будут признавать бои в России, пока не будет проведена дальнейшая оценка ситуации", - отмечается в тексте обращения.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным организациям отказаться от проведения турниров в РФ и Белоруссии, а также использовать гимны и флаги этих стран. Позднее МОК призвал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

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