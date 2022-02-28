РФС допустил обращение в CAS в ответ на решения ФИФА и УЕФА

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз выразил решительное несогласие с санкциями Международной футбольной федерации (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении национальных команд России и российских клубов.

"Российский футбольный союз категорически не согласен с решением ФИФА и УЕФА об отстранении всех российских команд от участия в международных матчах на неопределенный срок", - говорится в заявлении РФС, опубликованном на сайте организации.

"Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное, миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать", - подчеркивается там же.

"Подобные действия вносят раскол в международное спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики", - говорится в сообщении.

РФС заявил, что оставляет за собой право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде. "Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного законодательства", - говорится в сообщении.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и отечественные клубы от участия в международных турнирах.