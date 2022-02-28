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ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии по хоккею от всех турниров

Россию также лишили права на проведение молодежного чемпионата мира

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) решила сборные России и Белоруссии по хоккею всех возрастов от участия в международных турнирах.

"ИИХФ решительно осуждает использование военной силы и призывает использовать дипломатические средства для разрешения конфликта", - говорится в сообщении. Внеочередное заседание совета ИИЗФ состоялось в понедельник, 28 февраля.

Помимо этого, ИИХФ лишила Россию права на проведение чемпионата мира среди молодежи, который должен был пройти с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 в Новосибирске и Омске.

"Эти два действия были инициированы Советом IIHF, чтобы позволить обеспечить безопасность своих чемпионатов и всех участвующих игроков, официальных лиц и болельщиков", - подчеркивается в заявлении.

В понедельник Международный олимпийский комитет выступил с рекомендациями международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам. До этого МОК призывал не проводить международные турниры в РФ и Белоруссии и отказаться от использования государственной символикой этих стран.

Хроника 24 февраля – 01 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
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