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Чемпионка ОИ-2020 решила не возвращаться в гандбольный клуб "Ростов-Дон"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Полусредняя сборной Франции по гандболу, победительница летней Олимпиады в Токио Грас Заади решила не возвращаться в российский "Ростов-Дон", за который она выступала с 2020 года.

"Я выразила им свое желание разорвать контракт, потому что приняла решение не возвращаться", - приводятся ее слова на сайте французской версии Eurosport.

За день до начала военной операции РФ на Украине Заади прибыла в Париж, где в составе сборной Франции готовилась к матчам квалификации ЧЕ-2022.

СпортШведский тренер Юханссон покинул гандбольный клуб "Ростов-Дон"Читать подробнее

"Честно говоря, чем больше времени проходит, тем труднее мне видеть себя возвращающейся туда", - отметила Заади, подчеркнув, что хотела бы присоединиться к какой-либо команде и завершить сезон в ее составе.

По словам гандболистки, она не знает, какая была реакция "Ростов-Дона" на ее решение не возвращаться, но отметила, что в клубе с пониманием относятся к желанию легионеров покинуть команду. При этом Заади уточнила, что она единственная из иностранных гандболисток, которую связывает с клубом контракт на следующий год.

Так что на конец сезона они договорились, проблем нет, но они надеются, что все быстро вернется на круги своя, что они смогут сыграть в Лиге чемпионов в следующем году, и в таком случае они хотели бы иметь возможность рассчитывать на меня.

9 марта "Ростов-Дон" покинул главный тренер команды швед Пер Юханссон. Он сказал, что решение принял с сожалением и поблагодарил клуб за сотрудничество.

гандбол Ростов-Дон

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