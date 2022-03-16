Гол Овечкина помог "Вашингтон Кэпиталз" одолеть "Нью-Йорк Айлендерс" в матче НХЛ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" на своем льду нанесли поражение "Нью-Йорк Айлендерс" в матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

В составе "Вашингтона" точные броски нанесли Энтони Манта (13-я минута), Аксель Юнссон-Фьелльбю (51) и Александр Овечкин (56). Победный буллит оформил Энтони Манта. У россиянина Евгения Кузнецова две голевые передачи, у Дмитрия Орлова - одна.

У "Нью-Йорка" отличились Брок Нельсон (25-я минута), Карл Пальмери (38) и Андерс Ли (59).

Шайба Овечкина в этом матче стала для него 767-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин, таким образом, вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов "регулярки", обойдя чеха Яромира Ягра (766 голов).

Лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола, а его соотечественник Горди Хоу с 801 шайбой занимает второе место.