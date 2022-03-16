Ягр поздравил Овечкина с историческим достижением в НХЛ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Бывший игрок Национальной хоккейной лиги чех Яромир Ягр отметил достижение форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, ставшего самым результативным европейцем в истории НХЛ.

"Алекс, "Великая восьмерка", поздравляю", - приводит слова Ягра сайт НХЛ.

"Теперь ты стал лучшим бомбардиром НХЛ среди европейских игроков, но продолжай забивать. Продолжай забивать, потому что, как ты знаешь, я еще не ушел из хоккея и есть шанс вернуться в НХЛ и начать погоню за тобой", - отметил Ягр.

В среду Овечкин поразил ворота "Нью-Йорк Айлендерс" и довел число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 767. До этого он делил с Ягром третью строчку в списке самых результативных снайперов в истории лиги, а теперь вышел на чистое третье место. Кроме того, Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.

Самым результативным игроком остается канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола, а его соотечественник Горди Хоу с 801 шайбой занимает второе место. Оба уже завершили карьеру.