Олимпийские чемпионы Аалтонен и Оямяки покинули ХК "Витязь"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Подольский хоккейный клуб "Витязь" объявил о расторжении контрактов с финскими нападающими Миро Аалтоненом и Никой Оямяки.

Как сообщает пресс-служба клуба КХЛ из Подмосковья, оба игрока "расторгли соглашения с подмосковным клубом по собственной инициативе".

Отмечается, что Аалтонен становится свободным агентом КХЛ, а права на Оямяки остаются за "Витязем".

"Мы благодарим хоккеистов за выступления в нашем клубе", - говорится в сообщении.

28-летний Аалтонен играл за "Витязь" в сезонах 2016/17, 2018/19, в начале 2019/20 и в нынешнем 2021/22 гг. 26-летний Оямяки перешел в "Витязь" в 2021 году и стал лучшим снайпером команды в нынешнем сезоне с 29 шайбами, установив рекорд клуба по числу заброшенных шайб в одном чемпионате КХЛ.

Оба хоккеиста являются чемпионами Олимпиады-2022 в Пекине в составе сборной Финляндии, победившей в финале Россию.