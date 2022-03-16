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Сборные РФ и Белоруссии по шахматам отстранены от соревнований ФИДЕ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация шахмат приняла решение не допускать до своих соревнований гроссмейстеров из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

"Принимая во внимание текущие рекомендации МОК, Совет ФИДЕ отстраняет национальные сборные России и Белоруссии от участия в официальных турнирах ФИДЕ до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

В индивидуальных турнирах цикла чемпионатов мира игроки из России и Белоруссии стран смогут участвовать под флагом ФИДЕ.

Ранее ФИДЕ перенесла из России Всемирную шахматную Олимпиаду-2022.

шахматы ФИДЕ
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