ФИФА разрешила вносить в заявку украинских игроков вне трансферного окна

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) внесла поправки в регламент, позволяющие украинским игрокам перейти в тот или иной клуб в любой момент, сообщает пресс-служба ФИФА.

Это означает, что клуб, где собирается играть украинский футболист, может зарегистрировать этого игрока вне трансферного окна.

Решение связано с проведением РФ на Украине военной операции. Она, в частности, привела к приостановке чемпионата Украины по футболу.

Ранее ФИФА вместе с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесла санкции в отношении российского футбола. Так, сборная России и клубы из РФ были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой этих организаций. Кроме того, ФИФА разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, в одностороннем порядке приостановить контракты с местными клубами до 30 июня и подписать на соответствующий срок соглашения с зарубежными.