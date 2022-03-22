В Кремле призвали ФИДЕ пересмотреть решение об отстранении Карякина

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Кремле выразили сожаление в связи с решением Международной шахматной федерации (ФИДЕ) об отстранении на полгода от соревнований российского гроссмейстера Сергея Карякина и призвали пересмотреть данное решение, чтобы оставаться вне политики.

Комментируя данное решение международной шахматной организации в связи с позицией Карякина по спецоперации на Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы сожалеем в этой связи. Мы призываем ФИДЕ пересмотреть это решение и все-таки остаться вне политики, подтвердив тем самым международный престиж этой шахматной организации".

Он отметил: "Разумеется, принцип "Спорт, в том числе и шахматы, должны быть вне политики" - это главная константа нашего подхода. Вместе с тем, когда происходят такие события, любой гражданин РФ имеет и должен иметь право на то, чтобы выразить свою позицию".

По словам представителя Кремля, "никто не может российского гражданина лишить такого права". "Никоим образом это не должно провоцировать какую-то политическую реакцию со стороны ФИДЕ. Мы сожалеем в этой связи", - подчеркнул Песков.

Ранее Сергей Карякин публично, через соцсети, высказал поддержку проводимой на Украине специальной операции РФ. После этого ФИДЕ сначала осудила заявление российского гроссмейстера и передала дело Карякина в Комиссию федерации по этике и дисциплине. 21 марта стало известно, что Карякин дисквалифицирован на шесть месяцев.