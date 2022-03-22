Надаль выбыл на 4-6 недель из-за трещины в ребре

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сможет принимать участия в соревнованиях в течение полутора месяцев, сообщает AS.

Причиной стала трещина в ребре, вызвавшая у 35-летнего спортсмена дискомфорт по ходу завершившегося 20 марта турнира в Индиан-Уэллсе (США). Здесь Надаль дошел до финала, где уступил представителю США Тейлору Фритцу. Но проблемы обозначились еще во время полуфинала, где испанец встречался со своим соотечественником Карлосом Алькаросом.

"Это плохие новости, и я этого не ожидал. Я подавлен и опечален, потому в начале сезона, ставшем для меня столь хорошим, я получил удовольствие от результатов", - не скрывал своего разочарования Надаль, который в 2022 году уже успел выиграть Australian Open, в соцсетях.

С высокой долей вероятности Надаль пропустит престижный турнир в Монте-Карло категории Masters 1000 (10-17 апреля), под вопросом – выступление на Barcelona Open (18-24 апреля). Наивысшие шансы успеть вернуться к Mutua Madrid Open (28 апреля — 8 мая).

Поражение в финале турнира в Индиан-Уэллсе не помешало экс-первой ракетке мира Надалю вернуться в топ-3 мирового рейтинга.