СКА победил "Спартак" и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в гостях победил столичный "Спартак" в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся во вторник в Москве на арене "Мегаспорт", завершился со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу СКА В составе победителей на 29-й минуте отличился Антон Бурдасов, через 10 минут Игорь Ожиганов удвоил преимущество. За "Спартак" гол забил Андрей Локтионов (48 мин).

На 32-й минуте в ворота "Спартака" шайбу забросил финн Мико Лехтонен, но гол после просмотра был отменен из-за блокировки вратаря.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу СКА. Следующая встреча команд в рамках второго раунда плей-офф пройдет 24 марта на льду "Спартака".

По итогам регулярного чемпионата, который был досрочно завершен из-за коронавируса, СКА занял первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 48 играх. "Спартак" расположился на седьмой строчке (56 очков в 48 играх).