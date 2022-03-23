Россиянина Захаряна исключили из рейтинга молодых талантов мирового футбола

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Динамо" и сборной России Арсен Захарян исключен из списка лучших молодых футболистов мира по версии Goal.com.

В рейтинге он должен был находиться на 11-м месте, но теперь вместо профиля Захаряна указано No player ("Нет игрока"). В пояснительной записке сказано, что рейтинг был составлен еще до начала военной операции РФ на Украине, но в знак поддержки санкций ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола, комиссия не желает поддерживать команды, за которые играет 18-летний Захарян. Поэтому место российского футболиста в рейтинге вакантно.

При этом составители отметили, что Захарян является одним из талантливых футболистов и выразили надежду, что его ждет большое будущее.

В общей сложности в рейтинг вошли 50 футболистов, родившихся не раньше 1 января 2003 года. Возглавляет его английский полузащитник Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), в тройку лучших также входят немецкий полузащитник Флориан Виртц ("Байер") и испанский полузащитник Гави ("Барселона").