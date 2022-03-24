Немецкий бренд перчаток разорвал контракт с Большуновым

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Немецкий бренд перчаток принял решение прекратить сотрудничество с трехкратным олимпийским чемпионом российским лыжником Александром Большуновым, сообщает VG.

Поводом для такого решения, как сообщается, стало участие Большунова на митинге-концерте "Крымская весна" 18 марта в "Лужниках". Присутствие спортсмена на этом мероприятии в фирме посчитали неприемлемым.

Ранее своего иностранного спонсора лишился за участие на этом же концерте двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.

Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом на Играх-2022 в Пекине, где он также выиграл по одной серебряной и бронзовой медали.