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РФ и Белоруссия пригласят на совместные турниры Китай, Индию, Пакистан, Монголию

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия решают вопрос проведения альтернативных международных спортивных мероприятий с участием Китая, Индии, Монголии и других стран, заявил министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.

"Учитывая, что большинство стран-партнеров входит в состав СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, мы вместе с российскими коллегами приступили к проработке вопросов привлечения к участию в этих спортивных мероприятиях таких стран, как Китай, Индия, Пакистан, Монголия и другие", - заявил он на совещании у президента Белоруссии Александра Лукашенко в четверг.

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Слова Ковальчука приводит госагентство БелТА.

Глава Минспорта Белоруссии считает также возможным также пригласить дружественные страны Южной Америки. Возможно также проведение игр стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

"Спорт в современном мире - это большая политика, и мир меняется очень быстро. В таких условиях - недоброжелательности, откровенных спекуляций - мы совместно с нашими партнерами решаем вопрос проведения альтернативных международных спортивных мероприятий", - отметил Ковальчук.

Российские и белорусские спортсмены и сборные ранее были отстранены от участия в большинстве международных турнирах. Кроме того, РФ и Белоруссия были лишены права на проведение целого ряда соревнований.

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