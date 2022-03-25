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СМИ сообщили о возможном переходе Ахметова из ЦСКА в "Зенит"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" рассматривает вариант с подписанием контракта с полузащитником московского ЦСКА Ильзатом Ахметовым, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что это может произойти если ЦСКА не продлит с футболистом контракт, срок действия которого истекает 30 июня. В таком случае Ахметов перейдет в "Зенит" в качестве свободного агента, то есть бесплатно.

24-летний Ахметов перешел в ЦСКА из казанского "Рубина" летом 2018 года.

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