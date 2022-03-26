"Металлург" обыграл "Авангард" и вышел вперед в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В очередном матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в субботу магнитогорский "Металлург" нанес поражение омскому "Авангарду" со счетом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

За "Металлург" отличились Андрей Чибисов (4-я минута), Филипп Майе (37), Джош Кари (49), Брендан Лайпсик (50, буллит) и Никита Коростелев (59, в пустые ворота). В составе "Авангарда" шайбы забросили Андрей Береглазов (19-я минута) и Тимофей Давыдов (60).

"Металлург" вышел вперед в серии до четырех побед (3-2). Следующая игра серии состоится 28 марта на домашней площадке "Авангарда" в Балашихе.

Обе команды выступают в КХЛ с момента ее основания (сезон-2008/09) и представляют Восточную конференцию. Хоккеисты магнитогорского клуба выигрывали Кубок Гагарина дважды (сезоны-2013/14 и 2015/16), "Авангарду" это удавалось один раз (2020/21).