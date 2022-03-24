СКА третий раз подряд обыграл "Спартак" в серии 1/4 финала КХЛ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В очередном матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА в гостях нанес поражение столичному "Спартаку".

Поединок в Москве завершился со счетом 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1). Автором единственного гола СКА в основное время стал Никита Гусев (21-я минута), а в составе "Спартака" точным броском отметился Лехтеря Йори (60-я минута). В овертайме же исход встречи решила шайба нападающего СКА Андрея Кузьменко (73).

Таким образом, СКА продолжает лидировать в серии до четырех побед (счет - 3:1). В первом матче победу одержал "Спартак" (6:1), но в двух последующих встречах сильнее оказались петербуржские хоккеисты (2:1; 2:1). Пятый матч серии команды проведут 26 марта в Санкт-Петербурге.

Оба клуба выступают в КХЛ с момента ее основания (сезон-2008/09) и представляют Западную конференцию. Хоккеисты СКА завоевывали Кубок Гагарина дважды (сезоны- 2014/2015 и 2016/2017), а "Спартаку" ещё ни разу не удавалось выйти в финал розыгрыша.