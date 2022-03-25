"Трактор" повел в серии против "Салавата Юлаева" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский "Трактор" обыграл уфимский "Салават Юлаев".

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). В составе "Трактора" шайбы забросили Виталий Краснов (31-я минута) и Лоуренс Пилут (55). За "Салават" отличился Александр Кадейкин (10).

Таким образом, "Трактор" повел в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующая встреча команд в рамках второго раунда плей-офф пройдет 27 марта в Уфе.

Оба клуба выступают в КХЛ с момента ее основания (сезон-2008/09) и представляют Восточную конференцию.