"Трактор" выиграл серию у "Салавата Юлаева" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский "Трактор" в гостях обыграл уфимский "Салават Юлаев".
Встреча в Восточной конференции завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе "Трактора" шайбы забросили Ник Бэйлен (31-я минута) и Вячеслав Основин (38). За "Салават" отличился Александр Кадейкин (56).
Таким образом, "Трактор" оказался сильнее в серии до четырех побед (4-2) и сыграет в полуфинале Кубка Гагарина с победителем противостояния омского "Авангарда" и магнитогорского "Металлурга". "Салават" же выбывает из дальнейшего розыгрыша.