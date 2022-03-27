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"Трактор" выиграл серию у "Салавата Юлаева" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский "Трактор" в гостях обыграл уфимский "Салават Юлаев".

Встреча в Восточной конференции завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе "Трактора" шайбы забросили Ник Бэйлен (31-я минута) и Вячеслав Основин (38). За "Салават" отличился Александр Кадейкин (56).

Таким образом, "Трактор" оказался сильнее в серии до четырех побед (4-2) и сыграет в полуфинале Кубка Гагарина с победителем противостояния омского "Авангарда" и магнитогорского "Металлурга". "Салават" же выбывает из дальнейшего розыгрыша.

хоккей КХЛ Трактор Салават Юлаев
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