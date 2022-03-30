Россия и Китай запланировали более 500 совместных спортивных мероприятий

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Более полутысячи совместных спортивных мероприятий намерены провести Россия и Китай в рамках укрепления сотрудничества, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"Совместно с КНР в декабре этого года у нас состоятся молодежные зимние Игры, в следующем году летние международные Игры в Китае. Всего у нас запланировано более чем 500 совместных мероприятий", - сообщил Матыцин.

Он уточнил, что у России "есть сильные, крепкие связи с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР".

"У этого содружества большой потенциал, который, к сожалению, пока не реализован в рамках спортивной политики. Но тенденции есть, и мы должны вовремя выстраивать диалог и укреплять сотрудничество", - подчеркнул министр спорта РФ.

По его словам, "строить стену между Россией и международным спортом неправильно", однако "минимум год мы будем действовать с учетом сложившейся ситуации".

"(Следует - ИФ) более активно работать в азиатском направлении, где много интересных форматов. Мы блокированы в европейском спортивном пространстве, азиатские страны на сегодняшний день как минимум сохраняют более выдержанную позицию. Считаю, это надо использовать в наших интересах, чтобы сохранить международный стандарт конкуренции", - пояснил Матыцин в беседе с изданием.