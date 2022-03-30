Юрист высоко оценил шансы спортивных федераций РФ обжаловать санкции в судах

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Санкции на российские спортивные федерации можно успешно оспаривать в судах, заявил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза, заведующий кафедрой спортивного права МГЮА Денис Рогачев на форуме SportForumLive.

"Если вы откроете уставы международных спортивных федераций - вы увидите закрытый перечень обязательств. Это обязанность соблюдать, в том числе, политическую нейтральность. Наши общероссийские спортивные федерации соблюдают установленные требования, которые одинаковы для любой национальной федерации мира", - сказал Рогачев, слова которого приводит пресс-служба Ассоциации юристов России.

"В этой связи попытка приостановки членства и исключение из членов соответствующих международных спортивных федераций имеет, на мой взгляд, хорошие шансы на обжалование. Ведь формально юридически соответствующие международные федерации оказываются в сложной ситуации: как обосновать свое решение", - отметил он.

В свою очередь, сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев назвал дискриминацией последние решения международных спортивных организации в отношении российских.

"Сейчас мы, к сожалению, столкнулись с ограничениями, связанными с национальностью. Это ограничение профессиональной деятельности из-за того, что ты придерживаешься каких-то других взглядов, отличных от тех, которых придерживаются другие страны и международные спортивные организации. У юристов это называется одним словом – дискриминация", – отметил в своем вступительном слове Блажеев.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от своих соревнований россиян и белорусов, а также отменить запланированные международные соревнования на территории РФ и Белоруссии из-за военного конфликта на Украине. Ряд международных федераций ввели санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. Олимпийский комитет России и ряд других российских федераций оспорили наложенные ограничения в судах.