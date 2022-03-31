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Сборные России и Белоруссии по хоккею проведут два товарищеских матча

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Национальные команды России и Белоруссии по хоккею проведут два товарищеских матча, а также сыграют в турнире в Санкт-Петербурге в мае, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"1 и 2 мая состоятся товарищеские встречи между национальными сборными России и Белоруссии. Местом проведения матчей станет Ледовый дворец в Туле, который был открыт в 2020 году и является домашней площадкой для "Академии хоккея им. Б.П. Михайлова", - говорится в сообщении.

Далее в Санкт-Петербурге пройдет традиционный хоккейный турнир. В соревновании, которое является правопреемником турниров на призы газеты "Ленинградская правда", "Большого приза Санкт-Петербурга", примут участие национальная и молодежная сборные России, а также сборная Белоруссии.

Ранее Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах.

хоккей Россия Белоруссия
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