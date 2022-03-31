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Даниил Медведев проиграл Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира в Майами

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Польши Хуберта Хуркача в матче 1/4 финала турнира категории Masters в Майами.

Результат встречи – 7:6 (9:7), 6:3 в пользу поляка.

Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты.

В настоящий момент Медведев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), причем победа над Хуркачем позволила бы россиянину вернуть статус первой ракетки мира.

Что касается польского теннисиста, он является 10-й ракеткой мира. В полуфинале он сыграет с победителем пары Карлос Алькарас Гарфия (Испания, 16-й номер в рейтинге) – Миомир Кецманович (Сербия, 48). В другой паре 1/2 финала встретятся Франсиско Черундоло (Аргентина, 103) – Каспер Рууд (Норвегия, 8).

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнования в Майами превышает 8,5 млн долларов.

теннис Даниил Медведев
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