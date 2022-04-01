Бобровский признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала вратаря "Флориды" Сергея Бобровского первой звездой очередного игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте организации.

В домашнем матче против "Чикаго" он отразил по своим воротам все 37 бросков, а "Флорида" одержала победу со счетом 4:0.

Статус второй звезды дня получил американский форвард Остон Мэттьюз из "Торонто". Он отметился голом и результативной передачей в домашнем матче против "Виннипега". Хоккеисты "Торонто" победили со счетом 7:3.

В тройку лучших также попал американский нападающий Марк Маклафлин из "Бостона", ставший автором одного из восьми голов в ворота "Нью-Джерси" (8:1). Для Маклафлина этот матч стал дебютным в НХЛ.

Что касается Бобровского, он выступает за "Флориду" с сезона-2019/20, до этого в НХЛ играл за "Филадельфию" и "Коламбус". В России играл за новокузнецкий "Металлург" и петербургский СКА.