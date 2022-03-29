Польша победила Швецию и пробилась на чемпионат мира по футболу

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сборная Польши по футболу одержала победу над Швецией в финале стыкового раунда квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Результат встречи в польском городе Хожув – 2:0 в пользу хозяев. Голы провели Роберт Левандовски (49-я минута, с пенальти) и Петр Зелиньски (72).

На основном этапе отборочного турнира на ЧМ команды заняли вторые места в своих группах и получили шанс пробиться на чемпионат мира через стыковые матчи. Победители групп вышли на ЧМ напрямую.

В полуфинале стыков поляки должны были сыграть с Россией, но та была отстранена из-за проводимой РФ на Украине спецоперации. Что касается Швеции, она в полуфинале победила дома Чехию (1:0).

От Европы вакантной остается одна путевка. В решающем матче Уэльс встретится с победителем пары Шотландия – Украина, матч между которыми был перенесен на более поздний срок.

Всего в стыковых матчах европейского отбора приняли участие 12 команд - 10 сборных, занявших вторые места в отборочных группах, а также две лучшие по рейтингу Лиги наций УЕФА. Их распределили на три условные группы по четыре команды в каждой. Каждая из групп разделена на две полуфинальные пары, победители которых играют между собой в финале. Три победителя финальных матчей получат путевки на ЧМ в Катаре.