Российская теннисистка Александрова вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова в 1/4 финала теннисного турнира в Чарльстоне (США) с крупным счетом обыграла Магду Линетт из Польши.

Результат поединка - 6:0, 6:2 в пользу представительницы России.

Линетт в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 64-е место, Александрова является 54-й ракеткой мира. Ее следующей соперницей станет спортсменка из Швейцарии Белинда Бенчич (21 номер рейтинга WTA).

В третьем круге Александрова нанесла поражение седьмой ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии - 6:3, 6:1.

Турнир в Чарльстоне относится к категории WTA-500. Александрова - единственная представительница России среди одиночниц. Ранее на старте соревнования Анастасия Гасанова (153) проиграла американке Коко Вандевей (168).

Призовой фонд Charleston Open-2022 составляет свыше $888 тысяч.