"Спартак" разгромил "Арсенал" в матче РПЛ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" (Москва) крупно обыграл соперников из тульского "Арсенала" в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0. Дубль в составе "Спартака" оформил Шамар Николсон (57-я и 75-я минуты), еще один гол забил Роман Зобнин (53).

На 27-й минуте арбитр отменил гол игрока "Арсенала" Уроша Радаковича, зафиксировав нарушение правил после просмотра видеоповтора.

На 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок "Арсенала" Кингз Кангва.

"Арсенал" не смог победить в седьмом матче чемпионата подряд - безвыигрышная серия клуба состоит из пяти поражений и двух ничьих.

"Спартак" занимает девятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков. "Арсенал" замыкает таблицу на 16-м месте (21 очко).

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Рубином", матч пройдет 16 апреля. "Арсенал" 17 апреля встретится с "Ростовом".