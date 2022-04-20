Назван состав сборной России по хоккею на майские матчи

Игрок сборной России Матвей Мичков Фото: Imago-images.de/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на выставочные матчи против национальной команды Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в состав вошли следующие игроки:

Вратари: Максим Третьяк (ХК "Сочи"), Дмитрий Николаев (СКА), Вячеслав Пекса ("Ак Барс").



Защитники: Егор Брютов (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Никита Седов, Никита Смирнов (все – СКА), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Илья Морозов ("Сибирь"), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Егор Савиков ("Спартак"), Сергей Телегин ("Трактор"), Макар Хабаров ("Северсталь").



Нападающие: Данил Алалыкин, Данил Башкиров, Алексей Пустозёров (все – "Салават Юлаев"), Никита Гуслистов ("Северсталь"), Максим Кирилейченко, Егор Кузьминов, Прохор Полтапов (все – ЦСКА), Максим Кровяков, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Никита Чибриков (все – СКА), Илья Сафонов ("Ак Барс"), Никита Тертышный ("Трактор"), Марат Хайруллин ("Нефтехимик").

Сборная будет играть под руководством главного тренера Сергея Зубова.

Выставочные матчи пройдут 1 и 2 мая в Туле. После этого команда продолжит подготовку к турниру в Санкт-Петербурге, на котором также выступят молодежная сборная России и сборная Белоруссии.