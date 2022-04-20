Хачанов без борьбы вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Белграде
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов завоевал путевку в 1/4 финала турнира категории ATP 250 в Белграде.
Во втором круге 26-я ракетка мира должен был встретиться со своим соотечественником Романом Сафиуллиным (№ 151 в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), но тот снялся с турнира.
Следующим соперником Хачанова будет победитель пары Тьяго Монтейро (Бразилия,110) – Филип Крайинович (Сербия, 45).