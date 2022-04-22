В Кремле сочли, что отстранение пловца Рылова вредит спорту

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Отстранение на девять месяцев от соревнований двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова является продолжением пагубной линии по политизации спорта и вредит международным соревнованиям, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем. Мы видим, что, к сожалению, идет продолжение этой пагубной линии по политизации спорта. Наши теннисисты, Международная федерация плавания. Мы считаем, что это абсолютно противоречит идеям спорта, это в конечном итоге вредит международным федерациям, вредит международным соревнованиям, когда сильнейшие не получают возможности в них участвовать", - сказал Песков журналистам.

"Сейчас для наших спортсменов очень важно продолжать работать над собой, оставаться в форме, чтобы продолжать быть лучшими", - добавил он.

Ранее стало известно, что Международная федерация плавания (FINA) на девять месяцев отстранила от участия в соревнованиях под своей эгидой российского пловца Евгения Рылова.

Решение было вынесено за участие спортсмена на митинге-концерте в "Лужниках" 18 марта. Наказание вступило в силу 20 апреля.